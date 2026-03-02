Камчатские чиновники утвердили первое в России «Село воинской доблести»

Село Седанка в Камчатском крае, где более 60% мужского населения (42 человека) участвовали или участвуют в специальной военной операции (СВО), может стать первым обладателем почетного звания «Село воинской доблести». Идея уже одобрена краевой комиссией и ждет утверждения губернатора Владимира Солодова, который пообещал селу особый статус еще в августе 2025 года.

В ноябре краевое заксобрание приняло инициированный главой региона закон об утверждении почетных званий «Село воинской славы» и «Поселок воинской славы». Согласно поправкам, на особый статус могли претендовать населенные пункты, где в СВО приняли или принимают участие 15% мужского населения.

Камчатка остается единственным субъектом России, где утверждено данное почетное звание, но местные чиновники видят в этом решении событие регионального масштаба. «Присвоение селу Седанка почетного звания "Село воинской доблести" – это, конечно, очень серьезное событие для Камчатки в целом, — считает председатель комитета семей воинов Отечества Камчатского края Надежда Гоголева. — Большая часть мужского населения участвовали или сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Конечно, это очень ощутимо для небольших северных сел, особенно где ценится мужской труд».

В августе, когда Владимир Солодов впервые заявил о необходимости присвоения Седанке почетного звания, речь шла еще о 39 участниках СВО от этого села. Тогда же «РИА Новости» делилось данными краевого правительства, согласно которым в Седанке было зарегистрировано 457 человек, а фактически проживало — 258. Общая численность мужчин старше 18 лет составляла на тот момент 67 человек.

Степан Мельчаков