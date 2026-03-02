Фонд «Сияние» увеличил вклад в эндаумент КубГУ до 4,5 млн рублей

Благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние» (входит в Alias Group) направил 2,5 млн рублей в Фонд целевого капитала Кубанского государственного университета.

Фото: Пресс-служба БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ»

С учетом предыдущих перечислений общий объем пожертвований фонда в эндаумент «Вечный вклад в развитие КубГУ» составил 4,5 млн рублей.

Фонд целевого капитала университета создан в 2024 году. Сегодня его объем достигает суммы свыше 13 млн рублей. Модель целевого капитала предполагает сохранение основной суммы: расходуются исключительно проценты от доверительного управления. Это формирует долгосрочный финансовый инструмент поддержки университета.

Ректор КубГУ Михаил Борисович Астапов подчеркнул динамику развития фонда: «Фонд целевого капитала КубГУ был создан в 2024 году, сейчас он насчитывает свыше 13 млн рублей. Самым крупным вкладчиком является наш выпускник Борис Геннадьевич Юнанов. Целевой капитал не подлежит расходованию — используются только проценты. Если в первый год распределению подлежало 172 тысячи рублей, которые были направлены на две программы для студентов, то по итогам 2025 года объем средств к распределению составляет уже более 2 миллионов рублей. В ближайшее время университет определит направления поддержки. Работа фонда набирает обороты, и мы рассчитываем, что он станет одним из крупнейших среди вузов страны».

Доход от целевого капитала направляется на поддержку перспективных ученых и преподавателей, предоставление стипендий и грантов студентам, магистрантам и аспирантам, развитие инфраструктуры и модернизацию материально-технической базы университета.

Борис Геннадьевич Юнанов отметил личную значимость участия в проекте: «Мы на постоянной основе взаимодействуем с КубГУ — это моя Альма-матер и университет большинства сотрудников нашей компании. Когда я узнал об инициативе создания эндаумента, то воспринял ее как важный и правильный шаг руководства вуза. Доходы фонда будут направляться на поддержку новых программ, студентов, магистрантов, аспирантов и научных исследований. Эта идея уникальна и несет правильный посыл. Для меня важно участвовать в этой программе, и мы будем продолжать поддерживать ее развитие по мере возможностей».

Ректор университета выразил благодарность Борису Юнанову за существенный вклад на этапе развития фонда и отметил, что благодаря таким решениям университет получает возможность системно поддерживать обучающихся и сотрудников, а также решать задачи развития.

В фонде «Сияние» подчеркивают: участие в формировании эндаумента — это стратегическое партнерство бизнеса и высшей школы, направленное на укрепление научного, образовательного и кадрового потенциала региона.

В рамках визита в университет Борис Геннадьевич также посетил строящийся при вузе храм, поддержку возведения которого он оказывает на протяжении нескольких лет. За это время общий объем помощи проекту со стороны холдинга превысил 100 млн рублей. Строящийся храм рассматривается как элемент инфраструктурного развития университетской территории. Проект направлен на формирование дополнительного пространства для духовных, культурных и просветительских инициатив, а также развития университетского сообщества.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЕМЬИ ЮНАНОВЫХ»