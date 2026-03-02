«Честный знак»: российские производители занимают 84% рынка БАДов

По итогам 2025 года объем легального рынка биологически активных добавок (БАД) в России составил 279 млрд руб. (894 млн упаковок). Из них 224 млрд руб. пришлись на продажи в аптеках, 55 млрд руб. — на онлайн-каналы, сообщил замгендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов. По его словам, российские производители занимают 84% рынка БАДов.

Господин Юсупов также рассказал, что в аптеках по количеству упаковок лидируют традиционные витамины, на маркетплейсах россияне чаще покупают магний. «Маркировка впервые создала единую цифровую копию всей отрасли. Главное, что этой информацией могут пользоваться как легальные предприниматели, так и государственные органы, а также потребители»,— заявил замгендиректора ЦРПТ на выставке NutriCon.Russia.

С 1 сентября 2025 года на маркетплейсах в России запрещено продавать БАДы без государственной регистрации. Роспотребнадзор советует покупать биологически активные добавки только у официальных поставщиков и в аптеках, обязательно проверяя наличие регистрационных документов. По состоянию на конец февраля в России было заблокировано 3,8 тыс. сайтов о запрещенных БАДах.