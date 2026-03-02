Российские туроператоры опровергли информацию о топливном кризисе на Шри-Ланке

Российские туроператоры опровергают информацию о топливном кризисе на Шри-Ланке. Дефицита топлива нет, заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР). Информация об очередях на ланкийских заправках начала распространяться в соцсетях российскими туристами.

«Партнеры сообщают, что на данный момент все стабильно и проблем с топливом нет», – сообщил представитель туроператора «Русский Экспресс». В компании подчеркнули, что продлевают проживание в отелях туристам, которые приобрели пакетные туры.

Власти Шри-Ланки сообщили о продлении виз для иностранных туристов, которые не смогли покинуть остров из-за отмены рейсов.