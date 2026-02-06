Для благоустройства Нововоронежа ищут подрядчика за 209 млн рублей
Мэрия Нововоронежа объявила аукцион по поиску подрядчика для работ по развитию и содержанию городской инфраструктуры. Начальная цена контракта составляет 209,5 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Набережная у водохранилища в Нововоронеже
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно проектной документации работы необходимо выполнять до 31 декабря 2026 года. Подрядчику предстоит обрезать и белить деревья, убирать город от сухих веток, вывозить мусор на бытовой полигон, а также красить бордюры, стричь газоны и кустарники, ремонтировать светофоры и дорожные знаки.
Заявки на участие в аукционе подаются до 16 февраля. Итоги подведут 18 февраля.
В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что разработчики представили наброски мастер-плана Нововоронежа до 2040 года.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Хотелось бы на кошках потренироваться».