Для благоустройства Нововоронежа ищут подрядчика за 209 млн рублей

Мэрия Нововоронежа объявила аукцион по поиску подрядчика для работ по развитию и содержанию городской инфраструктуры. Начальная цена контракта составляет 209,5 млн руб. Источник финансирования — городской бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Набережная у водохранилища в Нововоронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Набережная у водохранилища в Нововоронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно проектной документации работы необходимо выполнять до 31 декабря 2026 года. Подрядчику предстоит обрезать и белить деревья, убирать город от сухих веток, вывозить мусор на бытовой полигон, а также красить бордюры, стричь газоны и кустарники, ремонтировать светофоры и дорожные знаки.

Заявки на участие в аукционе подаются до 16 февраля. Итоги подведут 18 февраля.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что разработчики представили наброски мастер-плана Нововоронежа до 2040 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Хотелось бы на кошках потренироваться».

Егор Якимов