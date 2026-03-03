Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 550 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 400. 3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280. 4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555. 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405. 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4235. 7 (7). Тейлор Фриц — 4220. 8 (9). Бен Шелтон (оба — США) — 4010. 9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3950. 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405. 11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3360. 12 (13). Якуб Меншик (Чехия) — 2650. 13 (12). Каспер Рууд (Норвегия) — 2625. 14 (15). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2510. 15 (20). Флавио Коболли (Италия) — 2480. 16 (16). Карен Хачанов — 2450. 17 (18). Андрей Рублев (оба — Россия) — 2400. 18 (17). Хольгер Руне (Дания) — 2290. 19 (14). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2190. 20 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2170.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 675 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7588. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7253. 4 (4). Кори Гауфф — 6803. 5 (5). Джессика Пегула — 6583. 6 (6). Аманда Анисимова (все— США) — 6070. 7 (7). Джасмин Паолини (Италия) — 4232. 8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4001. 9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3845. 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3211. 11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2898. 13 (13). Каролина Мухова — 2668. 14 (14). Линда Носкова (обе — Чехия) — 2421. 15 (15). Мэдисон Кис (США) — 2351. 16 (16). Наоми Осака (Япония) — 2324. 17 (17). Клара Таусон (Дания) — 2095. 18 (18). Ива Йович (США) — 2095. 19 (19). Людмила Самсонова — 2050. 20 (21). Диана Шнайдер — 1953… 22 (23). Анна Калинская — 1813… 56 (54). Вероника Кудерметова — 1100… 71 (76). Оксана Селехметьева — 917… 86 (88). Анастасия Захарова — 831… 94 (84). Анна Блинкова (все — Россия) — 795…
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.