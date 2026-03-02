Защита депутата в Красноуфимске обвинила в его аресте «ряд должностных лиц»

На депутата думы Красноуфимска (Свердловская область) от «Единой России», директора компании «Строитель-11» Игоря Климова возбудили уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах) в связи с «недовольством ряда должностных лиц», заявила в разговоре с «Ъ-Урал» адвокат политика Ольга Конева. По ее словам, они поспособствовали «публичному аресту» ее подзащитного.

Игорь Климов

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

Как пояснила госпожа Конева, задержание депутата произошло после того, как его компания приняла под управление ряд многоквартирных жилых домов в Красноуфимске на основании проведенных собственниками собраний. Адвокат добавила, что ранее за содержание объектов отвечала «иная управляющая компания». «Тем самым были ущемлены коммерческие интересы юридического лица, альтернативе работе которого ранее в городе Красноуфимск не было. Это вызвало недовольство ряда должностных лиц, которое и привело к возбуждению дела»,— пояснила она.

Игорь Климов возглавляет в думе Красноуфимска комитет по городскому хозяйству, одновременно является директором и владельцем ООО «Строитель-11». По данным системы «Спарк», компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда. Ее выручка за 2024 год превысила 80 млн руб., чистая прибыль составила 676 тыс. руб.

Ольга Конева подчеркнула, что помещение Игоря Климова под домашний арест помешает ему баллотироваться в новый созыв гордумы Красноуфимска и в полном объеме исполнять обязанности руководителя управляющей компании. «Он обращается к населению с просьбой учесть сложившуюся ситуацию. Со своей стороны он гарантирует, что сотрудники "Строитель11" не снизят темпы проводимых ремонтных работ и качество работ по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов»,— сказала адвокат.

Красноуфимский районный суд отправил Игоря Климова под домашний арест 21 февраля до 20 апреля из состояния здоровья обвиняемого и его положительную характеристику. Прокурор в ходе заседания указал на то, что депутату предъявлены обвинения по тяжким преступлениям. Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что Игорь Климовом может оказать влияние на ход дела, скрыть или уничтожить оказательства, давить на подчиненных ему лиц, скрыться от суда.

Как рассказала Ольга Конева, по версии следствия Игорь Климов, используя служебное положение директора «Строитель-11», при составлении договора на производство ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома умышленно завысил сметную стоимость проводимых им работ. В частности, он якобы использовал коэффициент, который не подлежал применению. «Тем самым причинил ущерб собственникам жилых помещений МКД»,— рассказала адвокат о версии следствия.

Госпожа Конева заверила, что у политика отсутствовал злонамеренный умысел. «Если какие-либо коэффициенты были ошибочно применены при составлении смет на ремонтные работы, то речь может идти лишь об ошибке сметчика, что говорит о явном отсутствии умысла на причинение ущерба кому-либо. Неправомерность применения того или иного коэффициента явно не тождественно хищению»,— добавила она.

Василий Алексеев