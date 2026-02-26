Прокуратура проверяет школу №78 в Пензе из-за сообщений об отравлении детей
В Пензе прокуратура проверит питание в школе №78 на ул. Генерала Глазунова, 10. Сегодня в СМИ появились сообщения о случаях кишечной инфекции среди учащихся, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Нина Шевченко
Сотрудники прокуратуры вместе со специалистами регионального Роспотребнадзора проверят исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья детей при обеспечении питанием. Кроме того, ведомства проконтролируют санитарное состояние школьного пищеблока.
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.