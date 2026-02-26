Прокуратура проверяет школу №78 в Пензе из-за сообщений об отравлении детей

В Пензе прокуратура проверит питание в школе №78 на ул. Генерала Глазунова, 10. Сегодня в СМИ появились сообщения о случаях кишечной инфекции среди учащихся, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура проверяет питание в школе №78 Пензы

Фото: Нина Шевченко Прокуратура проверяет питание в школе №78 Пензы

Фото: Нина Шевченко

Сотрудники прокуратуры вместе со специалистами регионального Роспотребнадзора проверят исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья детей при обеспечении питанием. Кроме того, ведомства проконтролируют санитарное состояние школьного пищеблока.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Марина Окорокова