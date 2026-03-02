В Ярославской области появятся первые хутора и местечки по новому закону

В Ярославской области планируется изменить тип 14 населенных пунктов в Борисоглебском муниципальном округе: деревни и село станут хуторами и местечками. Проект закона об этом внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Напомним, необходимость изменения статуса населенных пунктов возникла после упразднения уровня поселений в 2025 году. В одном округе оказалось несколько одноименных деревень и сел. Чтобы избежать путаницы, было введено понятие типа населенного пункта, добавлены новые типы — хутор, местечко, сельцо и другие. В Борисоглебском районе три названия повторяются трижды (Новоселка, Ново и Старово), поэтому тип поменяют сразу два населенных пункта с таким названием.

Хуторами станут: деревни Березники и Прудищи Андреевского сельского округа; Ново, Погорелка, Поповское и Старово Высоковского округа; Поповка Неверковского округа; Козлово Покровского округа; Труфанцево Раменского округа; Новоселка Яковцевского округа и село Покровское Раменского округа. Статус местечек получат деревни Новоселка Давыдовского округа, Ново Щуровского округа и Старово Раменского округа.

«На территории Борисоглебского района Ярославской области 14 населенных пунктов имеют наименование и тип, дублирующиеся с наименованием и типом других расположенных на указанной территории населенных пунктов. Данное обстоятельство создает сложности при реализации прав жителей на получение государственных и муниципальных услуг»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Антон Голицын