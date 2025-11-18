В Ярославской области появятся хутора, местечки и слободы

В Ярославской области введут понятие «тип сельского населенного пункта», чтобы различать пункты с одинаковыми названиями в составе одного округа. Проект изменений в закон «Об административно-территориальном устройстве Ярославской области и порядке его изменения» внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Типами населенных пунктов будут не только привычные деревни, села, поселки, но и новые — «слободы», «хутора», «местечки», а также «иные населенные пункты». Появятся также такие типы, как «станции» и «поселки при железнодорожных станциях».

Как следует из пояснительной записки, потребность в введении типов возникла после муниципальной реформы, которая прошла в регионе в 2025 году. Она упразднила уровень поселений, принадлежность к которым служила идентификатором разных населенных пунктов с одинаковым названием. До введения поселений аналогичную роль играли сельские округа. Сейчас в области 726 одноименных пунктов.

«Наличие населенных пунктов с одинаковыми наименованиями в составе одного муниципального образования Ярославской области создает системные затруднения в обеспечении граждан государственными и муниципальными услугами»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В проекте закона указано, что тип сельских населенных пунктов будут менять «в целях исключения нахождения на территории одного муниципального образования двух и более сельских населенных пунктов, имеющих одинаковый тип и наименование». При этом будут учитываться исторические и культурные традиции. Изменение типа сельского населенного пункта возможно лишь после обсуждения этого вопроса с местными жителями.

Антон Голицын