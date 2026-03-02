Мединский высоко оценил «особую Z-неваляшку» из Тамбовской области

Помощник президента РФ Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале фото куклы-неваляшки с изображением георгиевской ленты в виде символа «Z» и надписью «Нас не завалить!». По словам господина Мединского, ему эту неваляшку «привезли», а производят их в Тамбовской области. Помощник президента назвал куклу «особой Z-неваляшкой» и сравнил ее с западными игрушками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Z-неваляшку» выпускает предприятие «Котовские неваляшки». В таком исполнении классическая игрушка была представлена еще несколько лет назад. В ассортименте предприятия есть и другие куклы с лозунгами и в патриотических расцветках.

«”Котовские неваляшки” — единственная в России компания, производство которой ориентировано на изготовление только детских игрушек-неваляшек»,— говорится на сайте предприятия.

По данным Rusprofile, ООО «Котовские неваляшки» было зарегистрировано в Котовске в январе 2016 года. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб., основной вид деятельности —производство игр и игрушек. Генеральный директор Дмитрий Завидов руководит компанией с момента создания и является единственным учредителем. Финансовые показатели фирмы демонстрируют устойчивый рост: выручка в 2024-м составила 73,1 млн руб., увеличившись на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль выросла на 49,5% до 12,2 млн руб.

В середине января «Ъ-Черноземье» писал, что «Котовские неваляшки» планируют инвестировать 20 млн руб. в расширение производства. Инвестпроект хотят реализовать до конца 2027 года. Он позволит удвоить мощности предприятия — в рамках проекта предполагается возведение дополнительного производственного цеха и приобретение оборудования.

Денис Данилов