Росаккредитация прекратила действие документов еще одной киргизской компании

Росаккредитация на год прекратила действие документов еще одного киргизского органа по сертификации товаров ООО «Центр Сертификации Аурум». Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, компания допускала системные нарушения при выдаче сертификатов на товары стран ЕАЭС. В связи с этим Росаккредитация ранее неоднократно приостанавливала действие документов органа, в том числе на игрушки и детскую одежду.

Информация о «Центре Сертификации Аурум» направлена в Евразийскую экономическую комиссию и Киргизский центр аккредитации для принятия совместных мер.

Ранее Росаккредитация на год прекратила действие документов трех органов по сертификации Киргизии. Решение в ведомстве объяснили «отсутствием реальных испытаний, а также наличием в продукции запрещенных веществ».

С февраля Росаккредитация начала принимать меры по обелению экономики в России. В ведомстве приостанавливают действие иностранных сертификатов, которые ввозят в страну небезопасную продукцию или пренебрегают законодательством РФ.

