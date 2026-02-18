Росаккредитация объявила о закрытии каналов «небезопасного импорта» из ЕАЭС

Росаккредитация начала принимать меры для обеления экономики, чтобы «закрыть лакуны, которые позволяли бесконтрольно ввозить в Россию потенциально небезопасную продукцию». Об этом сообщили «Ъ» в ведомстве. На территории России будет прекращено действие документов органов по сертификации для ввоза зарубежной продукции, которые «систематически и демонстративно пренебрегают требованиями законодательства».

«Служба подчеркивает: ее внимание направлено исключительно на выявление сертификатов, не подтвержденных реальными испытаниями. Служба обращает внимание участников рынка, что “экономить” на отсутствии испытаний недопустимо ни с точки зрения таможенных правил и честной конкуренции, ни с точки зрения рисков для жизни и здоровья потребителей»,— отмечается в заявлении.

Ранее Росаккредитация на год прекратила действие в России сертификатов трех органов по сертификации Киргизии — «Центр сертификации «Мурас», «Центр Сертификации и Испытаний» и «Эксперт-Лайн». Решение объяснили «отсутствием реальных испытаний, а также наличием в продукции запрещенных веществ — фенола и формальдегида». В пресс-службе Lamoda сообщали «Ъ», что маркетплейсу запретили ввозить в Россию часть товаров Adidas.

Telegram-канал Mash пишет, что Росаккредитация планирует отозвать около 16 тыс. сертификатов и деклараций соответствия для ввоза зарубежной продукции в Россию через страны ЕАЭС. Речь идет о технике Apple, ASUS, HP, Dell, LG Electronics, Bosch, Philips, запчастях для Volkswagen, Toyota и Nissan, а также товарах Nike, Puma и Under Armour.