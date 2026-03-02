В Новороссийске число пострадавших при атаке БПЛА выросло до семи человек

Оперштаб Краснодарского края уточнил данные о пострадавших во время ночной атаки беспилотников на Новороссийск. Согласно сообщению, в результате падения на жилые кварталы обломков БПЛА травмы получили семь человек. Ранее местные власти сообщили о пяти пострадавших.

По данным экстренных служб, двое жителей города получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте. Пятерых доставили в городскую больницу.

В ходе атаки БПЛА в порту Новороссийска загорелся топливный терминал, тушение пожара продолжается. Повреждения получили семнадцать домов, восемь из которых многоквартирные, а также детский сад.

Анна Перова, Краснодар