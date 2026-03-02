Топливный терминал загорелся в Новороссийске после атаки БПЛА

Оперштаб Кубани сообщил о пожаре на топливном терминале в порту Новороссийска. Возгорание возникло прошлой ночью в результате атаки беспилотников, отметили в штабе.

Пожарные остановили распространение, возгорание локализовано на площади 120 кв. м. К ликвидации ЧС привлечены 25 человек и 9 единиц техники.

Минувшей ночью Новороссийск подвергся массированной атаке украинских БПЛА. При падении обломков беспилотников повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и социнфраструктура. Пять человек с травмами легкой и средней степени тяжести доставлены в больницу.

Городские власти начали обследование поврежденных домов для фиксации повреждений. После этого коммунальные службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных пространств. В районных администрациях начнется сбор документов для оформления единовременных выплат пострадавшим гражданам.

Анна Перова, Краснодар