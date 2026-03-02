Президент FIFA Инфантино предложил удалять игроков, прикрывающих рот на поле

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино считает, что игроки, прикрывающие рот во время стычек с соперниками, должны быть удалены с поля. Такое мнение он высказал в интервью Sky Sports.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

17 февраля матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лиссабонской «Бенфикой» был прерван почти на 10 минут. После гола Винисиуса Жуниора полузащитник португальской команды Джанлука Престианни прикрыл рот футболкой и назвал соперника обезьяной. По версии самого игрока, он оскорбил Винисиуса не на расовой почве. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) впоследствии отстранил Престианни от участия в ответном матче.

«Если игрок прикрывает рот рукой и говорит что-то с расистским подтекстом, его, очевидно, следует удалить с поля. Мы должны исходить из того, что он сказал что-то, чего говорить не должен был, иначе зачем ему было нужно прикрывать рот»,— сказал господин Инфантино. Также глава FIFA отметил, что срок дисквалификации может быть сокращен, если игрок принесет публичные извинения за расистские оскорбления.

По словам Джанни Инфантино, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может принять поправки в правила к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Таисия Орлова