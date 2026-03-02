ЦТЛ анонсировал инструменты для развития технологических лидеров

Центр технологического лидерства1 (ЦТЛ) анонсировал на Форуме будущих технологий два ключевых продукта, направленных на ускоренное развитие перспективных разработок российских университетов и научных организаций.

Международная образовательная программа «Приоритет на технологическое лидерство» направлена на формирование проектов по созданию конкурентоспособных продуктов в области биотехнологий с перспективой выхода на глобальный рынок. Программа рассчитана на руководителей технологических проектов университетов, НИИ, R&D-центров и технологических компаний.

Грантовая программа «От идеи к продукту» стартует в апреле 2026 года. Цель — ускорить разработку перспективных технологий, созданных в университетах, и способствовать их передаче новой или существующей высокотехнологичной компании. Объем финансирования на 2026–2027 годы 300 млн руб.

Программа предусматривает многоэтапную систему поддержки: от стимулирующих грантов (до 1,5 млн руб.) на проверку продуктовых гипотез и анализ рынка до грантов на создание продуктов с привлечением промышленного партнера (до 15 млн руб., софинансирование от 50%).

Ирина Жукова, генеральный директор ЦТЛ, координатор экспертной группы при Совете по поддержке программ развития университетов—участников программы «Приоритет-2030», отметила:

«Основа технологического лидерства — люди, способные разрабатывать и внедрять технологические проекты, формировать команды, создавать отрасли и высокотехнологичные продукты. Сегодня университетами—участниками программы “Приоритет-2030” реализуется более 1500 технологических проектов, оценку экономического эффекта которых провел ЦТЛ в рамках технологической экспертизы. Экспертиза выявила дефицит компетенций технологических команд по созданию продуктов, сервисов, востребованных рынком, и масштабированию до промышленного производства. Поэтому мы вышли с инициативой запуска системных инструментов, которые позволят технологическим лидерам доработать свои проекты, сформировать стратегию выхода на международные рынки и получить дополнительные ресурсы на реализацию».

«Грантовая программа — это не просто финансирование перспективных идей, а инструмент “сборки” сквозных технологических цепочек, которые сегодня зачастую разорваны между университетской лабораторией, реальным сектором и рынком. Сегодня важно создавать бесшовный путь от теоретической гипотезы или университетского стартапа — через стадии проверки технической осуществимости — до готового продукта, востребованного индустриальным партнером. Именно поэтапная грантовая поддержка ЦТЛ с растущими требованиями к софинансированию позволяет проекту развиваться. В партнерстве с университетами формируется среда, где идея, рожденная в вузе, гарантированно доходит до внедрения, укрепляя технологический суверенитет страны»,— отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

