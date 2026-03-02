В «Яндексе» опровергли планы агитировать россиян идти на выборы через «Алису»

В «Яндексе» прокомментировали публикацию «Ведомостей», согласно которой власти обсуждают возможность агитировать россиян прийти на выборы через «умные колонки». Источники издания указывали, что планируется задействовать в том числе «Алису».

«Планов по использованию "Алисы" в информировании о выборах нет, — заявили "РИА Новостям" в "Яндексе". — Такая инициатива с нами не обсуждалась».

В компании подчеркнули, что устройства с «Алисой» может активировать только сам пользователь по запросу.