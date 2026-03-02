«Ведомости»: россиян могут пригласить на выборы через умные колонки

Власти обсуждают возможность использования умных колонок для информирования россиян о выборах и приглашения на участки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

«Утром в день голосования они доброжелательно скажут, что можно проголосовать. А вечером напомнят про выборы, чтобы можно было успеть дойти до участка»,— сказал собеседник издания. По словам другого источника, в этой ситуации расчет идет на то, что умные колонки уже стали частью быта, и россияне им «доверяют».

По словам экспертов, опрошенных «Ведомостями», технически реализовать такую рассылку несложно — она может быть реализована через простое массовое напоминание. При этом у пользователя останется возможность включить режим «Не беспокоить», и заглушить такие уведомления, но только в случае, если они не будут помечены как «сервисные» или «социальные», объяснила гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина.

Единый день голосования в этом году назначен на 20 сентября. Помимо выборов в Госдуму, пройдут 39 региональных кампаний и выборы губернаторов в семи регионах.