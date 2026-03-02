Открывший по силовикам огонь глава Новокузнецкого стройуправления получил 8 лет

Кемеровский областной суд отправил в колонию на восемь лет обстрелявшего правоохранителей директора Новокузнецкого дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). Приговор был основан на вердикте присяжных, сообщили в прокуратуре Кузбасса.

По информации ведомства, в апреле 2023 года директор ДРСУ произвел из охотничьего ружья не менее четырех выстрелов в следователя, прибывшего для проведения обыска, а также в сопровождавших его сотрудников ФСБ и Росгвардии и двух понятых. В результате двое силовиков и понятой получили ранения, рассказали в управлении Следственного комитета. Стрелка задержали. Вину в содеянном он не признал.

Как писал «Ъ-Сибирь», следственные действия в доме гендиректора Новокузнецкого ДРСУ были связаны с уголовным преследованием бывшего заместителя начальника управления капитального строительства администрации города Татьяны Сумаковой.

Илья Николаев