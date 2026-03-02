Против запрета телефонов на уроках в Ижевске выступили только 9% родителей

Лишь 9% родителей Ижевска не поддержали запрет на использование мобильных телефонов школьниками на уроках. При этом среди педагогов города против запрета высказались также 9%. Такие результаты опроса приводит сервис «SuperJob».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения»,— говорят родители-противники запрета. Педагоги отмечают, что телефоны могут быть полезны при поиске справочных материалов и при необходимости счета.

Одобряющих ограничения кратно больше: среди родителей за запрет — 80%, а среди учителей — 83%. При этом мужчины-родители находят запрет правомерным чаще женщин — 86% против 75% соответственно, а родители старше 40 лет — чаще молодых.

Напомним, согласно предыдущему исследованию сервиса, 24% ижевчан считают, что профессии педагогов и воспитателей недооценены. Еще 16% находят недооцененным труд врачей.

Владислав Галичанин