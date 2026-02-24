Ижевчане считают профессии педагогов и врачей самыми недооцененными

Самыми недооцененными профессиями являются педагоги и воспитатели — их зарплаты 24% ижевчан находят недостаточными. Еще 16% жителей Ижевска считают, что недооценен труд врачей, фельдшеров и медсестер. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, проведенный с 9 по 11 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

11% опрошенных представителей экономически активного населения уверены, что надо больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках. 8% респондентов ратуют за повышение зарплат дворников и уборщиков, а 6% — кассиров и продавцов. При этом 4% заявили, что на российском рынке недооценены вообще все виды работ.

«Мужчины чаще критиковали зарплатную политику работодателей в отношении рабочих и ИТР. Женщины же чаще называли недооцененным труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров»,— говорится в сообщении.

Напомним, по результатам исследования сервиса hh.ru, зарплаты ИТ-специалистов в Удмуртии выросли на 45% за пять лет, достигнув 65,8 тыс. руб.