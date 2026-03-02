На Ставрополье размер автокредита вырос до 1,3 млн рублей

В январе текущего года в Ставропольском крае средний размер выданного автокредита составил 1,3 млн рублей, что на 18,8% превышает показатель аналогичного периода в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным компании, регион занимает 18 место рейтинге регионов России по объемам автокредитования. Первую строчку рейтинга занимает Москва, где в январе средняя сумма автокредита составила 2,02 млн руб. (на 20,2% больше, чем в январе 2025 года). Далее следуют Московская область и Санкт-Петербург, где объем кредита на покупку автомобиля увеличился на 18,5% и 18,1% соответственно.

Наталья Шинкарева