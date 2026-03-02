В Удмуртии завершились первые рейсы «Купеческого экспресса»

Удмуртский ретропоезд «Купеческий экспресс», впервые запущенный в этом году, провел 10 рейсов и перевез 1154 гостей. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава Сарапула Виктор Шестаков. Он курсировал по маршруту Ижевск—Сарапул. Следующие рейсы ретропоезда пройдут уже в июле и в декабре.

«Сарапул встречал по-купечески: театрализованное действо на перроне, чайные истории в комплексе “Купеческие дачи”, прогулки на санях по заснеженному парку. Гостей удивляли заводским музеем, а провожали музыкой в старейшей гимназии — было очень красиво»,— отметил господин Шестаков. Он также поблагодарил всю команду, артистов, экскурсоводов и поваров, которые работали над созданием необходимой атмосферы.

Помимо этого, ретропоезд «Чайковский экспресс» 1 марта совершил заключительный рейс в зимнем сезоне. Этим туристическим маршрутом из Ижевска—Воткинск воспользовались 120 человек.

Напомним, «Купеческий экспресс» впервые вышел на маршрут 11 февраля посвящен дореволюционной купеческой культуре Сарапула.

Владислав Галичанин