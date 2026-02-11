В Удмуртии запустили ретропоезд «Купеческий экспресс»

11 февраля на маршрут Ижевск—Сарапул вышел новый ретропоезд на паровозной тяге «Купеческий экспресс». Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, пассажирами стали 120 человек.

Ретропоезд будет совершит десять поездок с 11 по 15 и с 19 по 23 февраля. Состав отправляется из Ижевска в 07:50 и прибывает в Сарапул в 10:17, а в обратном направлении отправляется в 17:30 и возвращается в Ижевск в 19:30.

Во время поездки пассажиры смогут насладиться экскурсиями и театрализованной программой. В Сарапуле гостей ожидает посещение музейного комплекса «Купеческие дачи», музея «Купеческая чайная» и прогулка по кварталу «Купеческий».

Анастасия Лопатина