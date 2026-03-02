Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На развитие Свердловской области привлекут 36 млрд рублей из федеральных средств

Свердловская область получит 36 млрд руб. из федерального бюджета на развитие территорий, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Для реализации планов областные ведомства заключили примерно 100 соглашений с властями страны и свыше 1,5 тыс. — с муниципалитетами региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Федеральное софинансирование поможет решить ряд региональных и муниципальных задач, связанных, прежде всего, с модернизацией инфраструктуры, строительством новых объектов, развитием дорожной сети, благоустройством территорий»,— рассказал Денис Паслер.

Ранее на развитие местного бизнеса в Свердловской области в 2026 году запланировали направить более 100 млн руб. Деньги направят как из регионального, так и из федерального бюджетов.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все