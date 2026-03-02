На развитие Свердловской области привлекут 36 млрд рублей из федеральных средств

Свердловская область получит 36 млрд руб. из федерального бюджета на развитие территорий, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Для реализации планов областные ведомства заключили примерно 100 соглашений с властями страны и свыше 1,5 тыс. — с муниципалитетами региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Федеральное софинансирование поможет решить ряд региональных и муниципальных задач, связанных, прежде всего, с модернизацией инфраструктуры, строительством новых объектов, развитием дорожной сети, благоустройством территорий»,— рассказал Денис Паслер.

Ранее на развитие местного бизнеса в Свердловской области в 2026 году запланировали направить более 100 млн руб. Деньги направят как из регионального, так и из федерального бюджетов.

Ирина Пичурина