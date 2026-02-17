На развитие свердловского бизнеса в 2026 году направят более 100 млн руб.

На развитие местного бизнеса в Свердловской области в 2026 году направят больше 100 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики региона. Решение об этом обсудили на заседании наблюдательного совета Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В 2026 году фонду из федерального и областного бюджетов планируется направить 106,8 миллиона рублей»,— сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Средства потратят на работу центра «Мой бизнес», на мероприятия по поддержке креативных индустрий, на поддержку экспорта, народных художественных промыслов, сельскохозяйственных предприятий.

В Свердловской области на начало 2026 года зарегистрировано более 220 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В компаниях, относящихся к МСП, заняты более 1,2 млн человек. Год назад в регионе было 213 тыс. субъектов МСП, в которых были заняты 960 тыс. человек.

В 2025 году предприниматели получили 26,4 тыс. услуг. На поддержку предпринимательства в 2026 году в общем направили 3,9 млрд руб.

Ранее в Свердловской области расширили список претендентов на льготные займы СОФПП. В перечень вошли компании компании, учредителями которых являются участники СВО, социальные предприятия, компании из реестра малых технологических предприятий, участники проекта «Сколково» и компании-участники проекта «Производительность труда».

Анна Капустина