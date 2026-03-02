Перед смертью счета Джабраилова заблокировали из-за долга в 40 тыс. рублей

Банковские счета бизнесмена Умара Джабраилова были заблокированы из-за долга в 40 тыс. руб., сообщает «РИА Новости». По данным агентства, это долг, который образовался у индивидуального предпринимателя перед налоговой.

Бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов сегодня покончил с собой в ЖК «Vesper Tverskaya» в Москве, узнал «Ъ». Бизнесмена обнаружили с огнестрельным ранением головы, рядом с ним был пистолет Luger. Записки не найдено. В 2020 году господин Джабраилов пытался совершить самоубийство, но его спасли. В 2017 году предприниматель в состоянии наркотического опьянения устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons. Его оштрафовали на 500 тыс. руб. по статье о хулиганстве.