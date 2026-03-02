Лыжник Савелий Коростелев примет участие в молодежном чемпионате мира

Савелий Коростелев выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Егор Сорин.

«Да, Савелий выступит на чемпионате мира до 23 лет. Решение о том, что он будет бежать, примем по факту»,— заявил господин Сорин.

Турнир пройдет со 2 по 8 марта в Норвегии. В программу чемпионата мира входят индивидуальный спринт свободным стилем, масс-старт на 20 км свободным стилем, гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом и смешанная эстафета 4х5 км.

Коростелеву 22 года. В феврале он принял участие в Олимпийских играх в Италии, где его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне. На юниорском уровне россиянин дважды выигрывал чемпионат мира — взял золото в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом и в эстафете.

Таисия Орлова