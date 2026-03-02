Бывшая фабрика IKEA в Тихвине нарастила выпуск мебели на 67% в 2025 году

Предприятие «Лузалес-Тихвин» (бывшая «ИКЕА Индастри Тихвин») в 2025 году увеличило производство мебели на 67% по сравнению с 2024-м, выпустив 152 тыс. изделий, сообщают «Ведомости Северо-Запад».

В 2026 году фабрика планирует нарастить объемы еще на 42% — до 216 тыс. единиц. Рост связывают с расширением ассортимента, автоматизацией процессов и оптимизацией логистики, включая установку стреппинг-машины для скрепления заказов и обновление автопарка. В планах на текущий год — расширение сортировочных и упаковочных мощностей.

Аналитики отмечают, что впечатляющая динамика во многом объясняется восстановлением после спада: в 2023 году объем отгрузки мебели в Ленобласти рухнул на 39,5%. Доцент Президентской академии Линда Рыжих считает, что фабрика постепенно приближается к масштабам IKEA, но для рывка нужны инвестиции в мощности, логистику и кадры.

Шведская IKEA покинула Россию в 2022 году после начала СВО, в 2023-м ее заводы перешли к отечественным собственникам. Фабрики в Ленобласти и Кировской области приобрела компания «Лузалес», новгородское предприятие досталось «Слотексу».

Андрей Маркелов