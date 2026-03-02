У посольства РФ нет данных о гибели россиян в Израиле из-за ударов Ирана

Информации о погибших в результате ударов Ирана по Израилю гражданах России не поступало, заявил российский посол в Иерусалиме Анатолий Викторов. Он уточнил, что в официальных списках есть две русскоязычные фамилии, посольство пока проверяет наличие у них гражданства РФ.

«В посольстве такой информацией (о гибели россиян.— "Ъ") мы не располагаем, официальные власти нам не сообщали, никаких обращений со стороны родственников наших граждан пока не поступало, к счастью»,— рассказал дипломат «Вестям» (цитата по ТАСС).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. В ответ аятолла Макарем Ширази объявил джихад Вашингтону и Иерусалиму, а иранские военные нанесли удары по Израилю и американским базам в регионе.

