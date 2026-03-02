Форвард «Сент-Луиса» Бучневич забросил победную шайбу в матче против «Миннесоты»

«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Логан Майлу, Павел Бучневич и Роберт Томас. У проигравших отметился Кирилл Капризов. Российский форвард забил за «Миннесоту» 219-й гол и повторил снайперский рекорд клуба в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он делит первое место со словацким нападающим Марианом Габориком.

В других матчах дня «Питсбург Пингвинс» дома разгромил «Вегас Голден Найтс» — 5:0. Заброшенной шайбой отличился форвард Егор Чинахов. Нападающий Евгений Малкин отдал голевой пас.

«Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду со счетом 5:4 обыграл «Флорида Пантерс». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 21 бросок. Также он отличился результативной передачей в эпизоде с первым голом своей команды.

Таисия Орлова