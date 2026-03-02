Систему оповещения об угрозе возникновения ЧС протестируют в Ленобласти 4 марта

Проверку готовности системы оповещения населения об угрозе возниковения чрезвычайных ситуаций проведут в Ленобласти 4 марта с 10:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации региона. В ходе проверки планируют задействовать телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, громкоговорители и сирены. С 10:43 до 10:44 по каналам телевидения будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что утром 4 марта аналогичную проверку проведут в Петербурге, впервые в мероприятии будет задействован мессенджер MAX. Во время проверки с 10:30 до 10:50 будут работать электромеханические сирены, специальные технические средства оповещения РСОН, устройства информирования и оповещения.

Андрей Маркелов