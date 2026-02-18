При проверке системы оповещения в Петербурге впервые используют мессенджер MAX

Комплексная проверка системы оповещения населения пройдет в Санкт-Петербурге утром 4 марта. В городе впервые задействуют для этого мессенджер MAX, сообщили на сайте СПб ГКУ «Городской Мониторинговый центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во время проверки с 10:30 до 10:50 будут работать электромеханические сирены, специальные технические средства оповещения РСОН, устройства информирования и оповещения. Помимо этого, сигнал поступит через телевизионные каналы, радиовещательные станции и технические средства оповещения организаций, сопряженные с РСОН. В мессенджере MAX будет использован спецканал «ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга».

Как и во время предыдущих проверок, сперва (10:40 – 10:43) будет дан предупредительный сигнал «Внимание всем!» — заработают сирены, уведомление поступит по трем каналам проводного радиовещания, специальным техническим средствам оповещения РСОН и другим. Затем сигнал поступит по телеканалам. Сообщение о проведении проверки передадут в 10:45 – 10:46.

Татьяна Титаева