В Чегеме КБР планируют построить двухэтажную детскую поликлинику

В городе Чегеме Кабардино-Балкарии планируют построить двухэтажную детскую поликлинику площадью более 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, в новом медицинском учреждении планируется открыть Центр здоровья детей, отделения неотложной помощи, медико-социальной помощи и консультативно-диагностическое отделение с кабинетами для участковых педиатров и врачей узких специальностей.

Константин Соловьев

