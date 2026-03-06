Статистика должна знать все

Открылся Всесоюзный статистический съезд. Один из центральных вопросов съезда — проведение Всесоюзной переписи.

Развитие советского государства, проведение планового начала требуют точного знания хозяйственного положения страны, состояния отдельных отраслей хозяйства и их взаимоотношений.

Социалистическое строительство должно базироваться на самых точных статистических данных.

Со времени последней переписи в 1920 году произошли коренные изменения в народном хозяйстве. В связи с этим в 1926 году будет проведена новая перепись.

Задачи новой переписи огромны. Перепись распадается на следующие статистические операции: профессиональную, сельскохозяйственную, промышленную, торговую и кооперативную.

Все операции невозможно провести одновременно. С апреля по сентябрь включительно будет произведена перепись сельского населения и мелкой сельской промышленности, в декабре — перепись всего населения, в ноябре и декабре — перепись крупной промышленности, торговли и кооперации.

Перепись населения будет произведена в четыре-пять дней, причем для каждого населенного пункта будет установлен определенный день. При переписи населения для каждого гражданина будет составлена особая карточка, на которой будут записаны самые подробные сведения.

Всего нужно будет заполнить 144 млн личных листков, 23 млн подворных карт, 7 млн семейных карт и ряд других многочисленных материалов.

О планируемой переписи населения писал «Гудок» в 1926 году.