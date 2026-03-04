Улей с характером

Ни один из двадцати трех роев не покинул улей — такой результат получили российские ученые, испытавшие метод обработки ульев синтетическими феромонами в период активного роения. В контрольной группе, где пчеловоды работали традиционными способами, семь роев из двадцати трех улетели. Разрыв между двумя подходами оказался принципиальным: сто процентов удержанных роев против шестидесяти девяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: carolien van oijen / unsplash.com Фото: carolien van oijen / unsplash.com

Исследование провели Илдар Гумеров, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрохимии и почвоведения Казанского государственного аграрного университета, и Константин Тамбовцев, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биологии, экологии и химии Бирского филиала БашГУ. Полевые испытания проходили в 2023–2024 годах на пасеке из 137 семей среднерусской породы пчел в Балтачевском районе Республики Башкортостан, вблизи липового леса и луговых угодий с устойчивым медосбором. Результаты опубликованы в журнале «Агробиотехнологии и цифровое земледелие».

Нынешняя работа — не первый опыт применения феромонного метода. Аналогичные результаты по предотвращению слета роев Илдар Гумеров получал еще в 2005–2007 годах при отлове и удержании помесных пчелиных семей. Текущий эксперимент стал логическим продолжением этих многолетних исследований. На этот раз объектом наблюдений выступали уже чистопородные семьи среднерусской породы, что расширяет область применения метода.

Слет роев — одна из наиболее распространенных и экономически ощутимых потерь в пчеловодстве. Когда пчелиный рой сажают в новый улей, он нередко покидает его уже в первые часы: пустое пространство лишено химических сигналов, которые пчелы воспринимают как признак обжитого, безопасного места. В природе рой ориентируется прежде всего на феромоны — биологически активные вещества, выделяемые маткой и рабочими пчелами. Именно они формируют у насекомых ощущение принадлежности к конкретному жилищу. Новый улей этих сигналов лишен, и часть роев предпочитает продолжить поиск. По имеющимся данным, традиционными методами удержать удается лишь около 70% роев.

Исследователи предположили, что проблему можно решить иначе: не удерживая рой физически, а формируя для него химически узнаваемую среду еще до его прихода. Для этого внутреннюю поверхность корпуса улья обрабатывали гелем, содержащим синтетические аналоги феромонов железы Насонова и маточного вещества — тех самых химических соединений, которые в естественных условиях производят сами пчелы. После обработки корпус выставляли к месту скопления роя; рой залетал внутрь самостоятельно, после чего улей комплектовали рамками с вощиной.

Феромонный препарат, использованный в исследовании, создан лабораторией биорегуляторов насекомых Уфимского научного центра РАН под руководством Ганиахмета Юсуповича Ишмуратова. Разработка стала результатом целенаправленной научной работы и сыграла ключевую роль в полученных результатах: именно она позволила воспроизвести в лабораторных и полевых условиях химические сигналы, необходимые пчелам для распознавания жилища как своего.

Как поясняет Илдар Гумеров, феромонная обработка решает проблему слета принципиально иначе, чем традиционные приемы: «Не удерживает рой физически, а создает для него химически узнаваемую среду. Пчелы воспринимают улей как уже обжитое место и остаются».

Дополнительным эффектом стала скорость адаптации семьи. Пчелы из опытной группы приступали к облету и освоению рамок уже в день посадки, тогда как при традиционном методе семья, как правило, теряет на привыкание один-два дня. В условиях короткого сезона медосбора этот временной разрыв напрямую сказывается на продуктивности.

Достоверность полученных различий подтверждена статистически — с применением точного критерия Фишера при уровне значимости p < 0,05. Метод не требует специального оборудования и доступен для любого пасечного хозяйства: препарат на основе природных феромонов не токсичен для пчел и не оставляет посторонних примесей в продуктах пчеловодства.

