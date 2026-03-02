За восемь месяцев нижегородская полиция возбудила 140 дел о дропперстве

С начала действия закона о дропперстве (5 июля 2025 года) в Нижегородской области возбуждено 140 уголовных дел, 43 из них уже направлены в суд, сообщили в региональном ГУ МВД 2 марта. Новый вид преступления предусмотрен частями 3 и 4 статьи 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей).

За передачу банковской карты, предоставление доступа к ней другим лицам, операции по карте по указанию третьих лиц и получение карт для незаконной деятельности грозит уголовная ответственность вплоть до шести лет лишения свободы и дополнительно штраф до 1 млн руб.

Начальник контрольно-методического отдела по общеуголовным преступлениям ГСУ ГУ МВД Вера Марьянина рассказала, что за первое преступление лицо могут освободить от уголовной ответственности, если оно активно способствует расследованию.

По ее словам, возраст большинства обвиняемых в дропперстве не превышает 20 лет, в 12 случаях фигурантами стали несовершеннолетние. Единичные случаи были с мужчинами в возрасте 43-55 лет и 61-летней женщиной.

На текущий момент по двум несовершеннолетним суды прекратили уголовные дела, назначив принудительные меры воспитательного воздействия. Одного фигуранта суд в Семенове приговорил к двум годам условно, а 20-летней жительнице Дзержинска назначили принудительные меры медицинского характера.

Вера Марьянина отметила также, что банки обязаны блокировать счета лиц, привлекаемых к ответственности за незаконный оборот средств платежей. То есть, если карта попала в соответствующую базу данных Банка России, у дроппера автоматически отключается дистанционный доступ ко всем его счетам в любой кредитной организации. Разблокировать доступ в досудебном порядке можно на основании официального ответа из правоохранительных органов, для чего потребуется добровольно вернуть потерпевшему неосновательное обогащение.

