Первое дело о дропперстве направили в суд в Нижегородской области

Полиция в Нижегородской области направила в суд первое дело о дропперстве (по ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей»). Подсудимым стал 20-летний житель Семенова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 28 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным следствия, неработающий обвиняемый убедил 15-летнего знакомого предоставить банковскую карту и доступ к личному кабинету, после чего за вознаграждение передал ее третьему лицу.

Фигурант рассказал полиции, что в конце июня ему в мессенджере пришло сообщение с предложением заработать, передавая банковские карты третьих лиц. После личной встречи с работодателем обвиняемый начал искать людей, готовых передать свои банковские карты.

Вину молодой человек признал полностью. В полиции напомнили, что 5 июля 2025 года вступили в силу изменения, устанавливающие уголовную ответственность за дропперство. Уголовная ответственность по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как писал «Ъ-Приволжье», первое уголовное дело, возбужденное по этой статье, было в отношении 18-летнего жителя Тоншаева.

Галина Шамберина