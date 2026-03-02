В Ставрополе отменили разрешение на строительство жилого комплекса на улице Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Как установили правоохранители, администрация краевого центра выдала разрешение застройщику для возведения первого этапа ЖК, но не учла количества парковочных мест. Кроме того, застройщик не получил технические условия на подключение к системе водоснабжения, а муниципалитет не принял во внимание отсутствие в пешей доступности общеобразовательного учреждения.

Прокуратура направила в администрацию Ставрополя протест, который был рассмотрен и удовлетворен. Разрешение на строительство отменили до начала работ.

Константин Соловьев