Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $5,4 млрд

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на $5,376 млрд, подсчитали «РИА Новости» по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index. На 2 марта оно оценивается в $309,75 млрд.

Согласно данным Bloomberg, богатейшим россиянином стал гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов. С начала года его состояние увеличилось примерно на $1 млрд и составило $27,3 млрд. За ним следует один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чей капитал вырос на $610 млн, достигнув отметки в $27 млрд. Третье место среди российских бизнесменов занял совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его состояние увеличилось на $2,4 млрд и составило $25 млрд.

Богатейшим человеком на планете остается американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его состояние увеличилось почти на $46,4 млрд и составило $666 млрд. Далее в рейтинге идут сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Состояние обоих с начала года сократилось на $836 млн и $724 млн соответственно. Теперь капитал господина Пейджа составляет $268 млрд, а господина Брина — $249 млрд.

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей мира, среди них 20 граждан России.