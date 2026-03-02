Терминалы ГК «Дело» работают штатно после атаки БПЛА на Новороссийск

Терминалы группы компаний «Дело» в Новороссийске работают в штатном режиме после ночной атаки беспилотников ВСУ на регион. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Предприятия ГК "Дело" в Новороссийске работают в штатном режиме»,— сообщил представитель группы «Интерфаксу».

«Дело» управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Группа владеет сетью железнодорожных контейнерных терминалов и парком контейнеров. В Новороссийске расположены два актива ГК «Дело» — зерновой терминал КСК и контейнерный терминал «НУТЭП».

Ночью 2 марта БПЛА атаковали Новороссийск. В регионе введен режим ЧС. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пострадали пять человек. По предварительным данным, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также здание детского сада.