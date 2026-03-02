Режим ЧС ввели в Новороссийске после атаки беспилотников

Пять человек пострадали при ночной атаке беспилотников на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Изначально сообщалось о троих пострадавших. В городе введен режим ЧС.

«Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников, — написал глава региона в Telegram. — Самый сильный удар пришелся по Новороссийску».

По предварительным данным, повреждены восемь жилых многоэтажек, девять частных домов и здание детсада. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.