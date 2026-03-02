Режим ЧС ввели в Новороссийске после атаки беспилотников
Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до пяти
Пять человек пострадали при ночной атаке беспилотников на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Изначально сообщалось о троих пострадавших. В городе введен режим ЧС.
«Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников, — написал глава региона в Telegram. — Самый сильный удар пришелся по Новороссийску».
По предварительным данным, повреждены восемь жилых многоэтажек, девять частных домов и здание детсада. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.