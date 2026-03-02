Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову отказали в отправке на СВО. Как сообщает корреспондент «Ъ» об этом заявил представитель Военного комиссариата Москвы на заседании Мещанского суда столицы в ходе досудебной подготовки по иску заявителя к Минобороны, а также к военному комиссариату столицы и Единому пункту отбора на контрактную службу. В свою очередь представитель Минобороны сообщила на заседании, что ведомство получило обращение Тимура Иванова в минувшую пятницу, 27 февраля.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Адвокат Тимура Иванова Денис Балуев пояснил «Ъ», что его подзащитный отказа не получал.

Ранее господин Иванов подал в суд иск, в котором сообщил, что в ноябре 2025 года из «Лефортова» подал заявление об отправке на СВО и выразил готовность служить на любой должности и в любом звании. Однако никакого ответа он не получил. Истец просит признать незаконным бездействие военных, обязав ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

Рассмотрение иска суд назначил на 5 марта.

Это уже второе обращение Тимура Иванова об отправке на СВО. Первый он подавал еще в июле 2025 года. Спустя три месяца, в октябре, он получил отказ, в котором говорилось, что в «группировке «Запад» отсутствуют должности по его воинской специальности.

Мария Локотецкая