В Ярославской области из-за снега просела крыша жилого дома

Прокуратура начала проверку после повреждения крыши 12-квартирного жилого дома на улице Комарова в Гаврилов-Яме. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

1 марта под тяжестью снега произошло повреждение стропил, что привело к проседанию кровли. В доме проживают четыре семьи, люди не пострадали. Здание 1950 года постройки было признано аварийным и подлежащим расселению в 2016 году.

В ходе проверки будет оценена реализация требований законодательства о расселении ветхого жилья и соблюдение прав граждан на безопасные условия проживания. Прокуратура оценивает действия органов местного самоуправления и управляющих компаний по обеспечению безопасности жильцов. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Антон Голицын