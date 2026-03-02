Стоимость проезда по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани (до съезда на трассу Р - 239) выросла на 498 рублей и теперь составляет 5 847 руб. Обновленные тарифы опубликованы на сайте «Автодора» и вступили в силу с сегодняшнего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проезд по М-12 от Москвы до Казани подорожал до 5,8 тысячи рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Проезд по М-12 от Москвы до Казани подорожал до 5,8 тысячи рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Проезд от Москвы до Иннополиса (первый съезд на Казань по М-12) подорожал до 5 250 руб. Поездка до казанского аэропорта теперь обойдется в 5 685 руб. вместо прежних 5 217 руб.

Накануне сообщалось, что с 2 марта тариф на участке от Москвы до съезда на Казань увеличится на 425 руб. и составит 5 250 руб. Однако в опубликованном документе значится 5 847 руб.

Анна Кайдалова