С 2 марта тарифы на трассе М-12 от Москвы до Казани вырастут до 5 тыс. рублей

С 2 марта 2026 года тарифы на участке трассы М-12 «Восток» от Москвы до съезда на Казань увеличатся на 425 рублей, с 4 825 до 5 250 рублей. Об этом сообщает «Автодор».

В компании отметили, что текущие тарифы на магистралях ниже установленных законом пределов. Так, на М4 стоимость проезда составляет 4–5 рублей за километр при лимите в 6,95 рубля, на М11 — около 6 рублей при пределе 11,1 рубля. На М12 от Москвы до Казани лимит — 11,12 рубля за километр, фактическая стоимость — 7,3 рубля, а на участке Дюртюли — Ачит — менее 7 рублей. На ЦКАД лимит — около 20,3 рубля за километр, фактическая стоимость — менее 9 рублей.

Индексация тарифов не будет распространяться на несколько участков: обход Нижнекамска и Набережных Челнов, обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкортостане на М12 «Восток», а также участок 65–86-го километра трассы М3 «Украина» в Московской области.

Влас Северин