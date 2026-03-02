«Очень трудно о чем-либо предметно говорить»

«Циничное нарушение всех норм человеческой морали и международного права», — Владимир Путин лично отреагировал на убийство верховного лидера Исламской Республики Иран и выразил соболезнования президенту страны. Каким будет Иран после гибели аятоллы Хаменеи? И сколько продлится военная кампания США и Израиля. Это основные темы дискуссий мировых СМИ. Среди других интриг — судьба переговорного процесса по Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация в мире в корне изменилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит в первый день ударов Израиля и США. Руководить страной будет временный совет из представителей трех ветвей власти: светской (исполнительной) судебной и религиозной. Это, соответственно, президент Масуд Пезешкиан, глава верховного суда Голам-Хосейн Мохсени-Эджеи и аятолла Алиреза Арафи. Особый интерес вызывает последняя фигура как возможный приемник рахбара. Он считается сторонником жесткой линии. В условиях Исламской Республики подобная характеристика является исчерпывающей. Компромиссов с неверными от него, судя по всему, ждать не стоит. Если конечно, он задержится на этом посту, так же как и все остальные члены временного совета. Сейчас они призывают к Джихаду, и никакой пощады врагам.

Основных вопросов два. Первый: когда и, главное, чем все это закончится? И второй аспект, применительно к России: важно понять, как происходящее скажется на ситуации вокруг Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что все зависит от его личного решения. Операция может прекратиться хоть завтра, а может растянуться на месяцы. Это ответ критикам, которые рассуждают о новом Вьетнаме, о том, что Америка завязнет, а у действующего президента нет никакого плана.

Вашингтон и Иерусалим призывают иранцев выходить на улицы и свергать режим. То есть ставка делается на смену власти или на приход договороспособных руководителей. Пока особой революционной активности не наблюдается. Власть со своей стороны демонстрирует картины площадей, заполненных многими тысячами своих сторонников. Впрочем, не нужно забывать, что прошло всего два дня, а уже столько событий. Как бы то ни было, прогнозы делать рано.

Теперь что касается России, Владимир Путин лично осудил ликвидацию Хаменеи. Ранее МИД РФ назвал происходящее агрессией против неугодной Западу страны. Тем не менее на новой рабочей неделе должны, по идее, пройти очередные переговоры по Украине при американском посредничестве. В качестве места проведения нового раунда назывался Абу-Даби. Похоже, планы в этой части придется корректировать. Кроме того, кому-то может показаться странным, что Москва ведет диалог под эгидой страны, которая только что как минимум помогла ликвидировать твоего союзника. При том что эти действия подверглись официальному осуждению со стороны РФ.

И как быть с другой частью переговоров по восстановлению отношений с Соединенными Штатами? Сделать вид, что ничего не случилось. Главное, что согласия по основным пунктам потенциального мирного соглашения по Украине как не было, так и нет. Очень трудно о чем-либо предметно говорить, когда внимание всего мира обращено на Ближний Восток. Это очень сильно осложняет и без того буксующий мирный процесс. Так что по логике вещей украинское урегулирование встает на паузу. А дальше многое, если не все, будет зависеть от исхода военной кампании в Иране. При этом не совсем понятно, какой Трамп нас больше устроит — победитель, проигравший или что-то среднее? На этот счет есть большая интрига. Наверное, третий вариант предпочтительнее.

Дмитрий Дризе