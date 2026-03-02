Экспертиза одобрила проект застройки бывшего стадиона «Локомотив» в Ярославле

В Ярославле проект первого этапа строительства жилого комплекса на месте бывшего стадиона «Локомотив» получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация отражена в едином государственном реестре заключений.

Речь идет о квартале, который ограничен улицами Журавлева, Гоголя и Суздальским шоссе. Застройщик — ООО «Специализированный Застройщик «Талан-регион-65» из Ижевска.

Согласно ранее представленному проекту, бывший стадион застроят многоквартирными 12-18-этажными домами. Там же планировали возвести детский сад на 165 мест и трехэтажную стоянку для легковых машин. В проекте упоминалось четыре этапа строительства, каждый включает возведение многоэтажного дома. Срок реализации каждого этапа обозначен в три года.

Алла Чижова