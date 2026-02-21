«Ижсталь» проиграла «Кристаллу» в последнем матче выездной серии

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии уступил саратовскому «Кристаллу» со счетом 2:3 в последнем матче выездной серии 20 февраля в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Ижсталь» Фото: ХК «Ижсталь»

«Начало матча полностью прошло под диктовку хозяев, нам не хватило огня, страсти, свежести. Мы провели два плотных матча, отдали в них много сил. После перерыва мы пытались выровнять игру, но вновь допустили ошибки в обороне и, как следствие, пропустили голы <...> Сейчас надо добраться до дома, сделать выводы и готовиться к следующим матчам»,— прокомментировал игру на пресс-подходе главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

«Сталевары» продолжают занимать пятую строчку в таблице ВХЛ. В активе команды 68 очков. Следующий матч команды пройдет 1 марта в рамках заключительного выезда. Ижевскому коллективу предстоит столкнуться с пермским «Молотом», что находится на 13-ой строчке турнирной таблицы ВХЛ.

Напомним, «Ижсталь» в этой выездной серии смогла одержать победу три раза подряд — последняя досталась в игре против «Дизеля» из Пензы. Тогда они смогли забить победную шайбу в овертайме.

Владислав Галичанин